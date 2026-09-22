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FTSE 100-Performance 22.09.2026 17:58:18

LSE-Handel FTSE 100 beendet den Dienstagshandel mit Verlusten

LSE-Handel FTSE 100 beendet den Dienstagshandel mit Verlusten

So bewegte sich der FTSE 100 am Dienstag letztendlich

JD Sports Fashion
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Am Dienstag tendierte der FTSE 100 via LSE letztendlich 0.29 Prozent leichter bei 10’708.33 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3.181 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.000 Prozent auf 10’738.97 Punkte an der Kurstafel, nach 10’739.01 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10’771.64 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10’708.33 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, mit 10’816.56 Punkten bewertet. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 22.06.2026, einen Stand von 10’437.85 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wurde der FTSE 100 mit 9’226.68 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7.61 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. 9’670.46 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Kingfisher (+ 12.43 Prozent auf 3.44 GBP), Smiths (+ 7.45 Prozent auf 27.83 GBP), JD Sports Fashion (+ 6.41 Prozent auf 0.79 GBP), Coca-Cola HBC (+ 3.04 Prozent auf 44.08 GBP) und Croda International (+ 2.59 Prozent auf 32.92 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil BT Group (-3.84 Prozent auf 1.91 GBP), Admiral Group (-3.39 Prozent auf 37.06 GBP), Auto Trader Group (-2.81 Prozent auf 4.84 GBP), BAE Systems (-2.78 Prozent auf 19.93 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-2.35 Prozent auf 81.54 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 90’046’860 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 302.488 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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JD Sports Fashion PLC Registered Shs 0.86 7.11% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
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Lloyds Banking Group 1.20 -0.50% Lloyds Banking Group
London Stock Exchange (LSE) 89.05 -1.91% London Stock Exchange (LSE)
Smiths PLC 30.37 7.88% Smiths PLC

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