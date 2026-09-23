Melrose Industries Aktie 125501450 / GB00BNGDN821
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23.09.2026 12:26:37
Börse London in Grün: FTSE 100 am Mittwochmittag stärker
Kaum bewegt zeigt sich der FTSE 100 aktuell.
Um 12:09 Uhr springt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0.11 Prozent auf 10’720.36 Punkte an. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.201 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.004 Prozent auf 10’708.79 Punkte an der Kurstafel, nach 10’708.33 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’762.52 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’708.79 Zählern.
FTSE 100 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0.575 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10’816.56 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10’428.85 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wies der FTSE 100 9’223.32 Punkte auf.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7.73 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
FTSE 100-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Rentokil Initial (+ 2.62 Prozent auf 3.25 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 1.77 Prozent auf 102.31 USD), Metlen Energy Metals (+ 1.42 Prozent auf 48.58 EUR), Standard Chartered (+ 1.32 Prozent auf 22.96 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1.26 Prozent auf 82.57 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Auto Trader Group (-3.54 Prozent auf 4.67 GBP), JD Sports Fashion (-3.24 Prozent auf 0.76 GBP), Melrose Industries (-1.85 Prozent auf 4.79 GBP), IG Group (-1.69 Prozent auf 13.40 GBP) und StJamess Place (-1.57 Prozent auf 11.01 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 19’820’791 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 306.513 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick
Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14.84 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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