FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 10 Jahren verdient

London Stock Exchange (LSE)-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das London Stock Exchange (LSE)-Papier an diesem Tag 28.01 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 35.702 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 25.09.2026 2’927.53 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 82.00 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 192.75 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von London Stock Exchange (LSE) betrug jüngst 39.46 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch