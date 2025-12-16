Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

16.46
CHF
0.21
CHF
1.29 %
10:17:00
SWX
16.12.2025 08:17:48

LANXESS Sell

LANXESS
16.65 CHF 1.59%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lanxess von 23 auf 14 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Gegenwind durch Überkapazitäten bremse beim Spezialchemiekonzern eine Erholung, schrieb Christian Bell am Montagabend. Der Bewertungsaufschlag der Aktien gegenüber europäischen Branchenkollegen sei nicht gerechtfertigt./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 17:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 17:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Sell
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
14.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
17.20 € 		Abst. Kursziel*:
-18.60%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
17.73 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-21.04%
Analyst Name::
Christian Bell 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse