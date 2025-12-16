LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
16.46CHF
0.21CHF
1.29 %
10:17:00
SWX
16.12.2025 08:17:48
LANXESS Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lanxess von 23 auf 14 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Gegenwind durch Überkapazitäten bremse beim Spezialchemiekonzern eine Erholung, schrieb Christian Bell am Montagabend. Der Bewertungsaufschlag der Aktien gegenüber europäischen Branchenkollegen sei nicht gerechtfertigt./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 17:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 17:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Sell
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
14.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
17.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-18.60%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
17.73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21.04%
|
Analyst Name::
Christian Bell
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
