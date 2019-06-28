Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
LANXESS Aktie

28.06.2019
LANXESS Hold

LANXESS
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess nach einer Roadshow mit Unternehmenschef Matthias Zachert von 22 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nachdem die Quartalszahlen des Chemiekonzerns am 6. November sehr negativ aufgenommen worden seien, habe sich der Fokus der Anleger auf das Gemeinschaftsunternehmen Envalior gerichtet, schrieb Andres Castanos-Mollor in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Zachert habe sich sehr zuversichtlich dazu geäußert, dass Lanxess hier 2028 partiell aussteigen könne./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 06:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
18.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
17.71 € 		Abst. Kursziel*:
1.64%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
17.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.86%
Analyst Name::
Andres Castanos-Mollor 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse