LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
LANXESS Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess nach einer Roadshow mit Unternehmenschef Matthias Zachert von 22 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nachdem die Quartalszahlen des Chemiekonzerns am 6. November sehr negativ aufgenommen worden seien, habe sich der Fokus der Anleger auf das Gemeinschaftsunternehmen Envalior gerichtet, schrieb Andres Castanos-Mollor in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Zachert habe sich sehr zuversichtlich dazu geäußert, dass Lanxess hier 2028 partiell aussteigen könne./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
18.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
17.71 €
|
Abst. Kursziel*:
1.64%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
17.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.86%
|
Analyst Name::
Andres Castanos-Mollor
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LANXESS AG
|
09:29
|LANXESS Aktie News: LANXESS büsst am Montagvormittag ein (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX beginnt Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
14.11.25