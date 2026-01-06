LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
LANXESS Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Lanxess auf "Hold" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Analyst Sebastian Bray kündigte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein neues, auf Künstlicher Intelligenz basierendes Bewertungsmodell namens ChemCast für die Aktien des Chemiesektors an. Dieses sei schneller, könne mehr Daten berücksichtigen und schaffe bessere zeitliche Vergleichbarkeit. Dieses neue System taxiere das operative Ergebnis von Lanxess 2026 (Ebitda) rund 7 Prozent unter den Markterwartungen./bek/men;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
18.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
17.38 €
|
Abst. Kursziel*:
3.57%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
17.39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.51%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
