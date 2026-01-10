VeChain: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Anzeige

VeChain wurde gestern vor 1 Jahr bei 0.044382 USD gehandelt. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in VET investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2’253.16 VeChain. Die Investition hätte nun einen Wert von 26.46 USD, da VeChain am 09.01.2026 0.011741 USD wert war. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 73.54 Prozent.

Am 18.12.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.009798 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 17.01.2025 erreicht und liegt bei 0.056190 USD.

