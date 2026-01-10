|Investition im Check
|
10.01.2026 11:03:08
VeChain: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte
So viel hätten Investoren mit einer frühen VeChain-Investition verlieren können.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
VeChain wurde gestern vor 1 Jahr bei 0.044382 USD gehandelt. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in VET investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2’253.16 VeChain. Die Investition hätte nun einen Wert von 26.46 USD, da VeChain am 09.01.2026 0.011741 USD wert war. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 73.54 Prozent.
Am 18.12.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.009798 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 17.01.2025 erreicht und liegt bei 0.056190 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|72’478.64016
|-0.30%
|Handeln
|Vision
|0.07099
|-1.56%
|Handeln
|Ethereum
|2’466.90086
|-0.54%
|Handeln
|Ripple
|1.67794
|-1.09%
|Handeln
|Solana
|108.80178
|-1.49%
|Handeln
|Cardano
|0.31435
|-0.60%
|Handeln
|Polkadot
|1.67194
|-0.84%
|Handeln
|Chainlink
|10.53318
|-0.27%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|1.32%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|-0.07%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/