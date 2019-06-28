LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
LANXESS Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lanxess von 18 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analystin Georgina Fraser äußerte sich am Dienstag skeptisch zur europäischen Chemiebranche. Sie rät Anlegern vor allem, die Anleihenmärkte im Auge zu behalten, die strukturelle Befürchtungen für den Sektor signalisierten. Ohne einen massiven Kapazitätsabbau hält die Expertin eine Erholung für unwahrscheinlich. Fraser kappte ihre mittelfristigen Ergebnisschätzungen und in der Folge ihre Kursziele im Schnitt um 13 Prozent./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Sell
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
10.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
16.88 €
|
Abst. Kursziel*:
-40.76%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
17.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-41.38%
|
Analyst Name::
Georgina Fraser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LANXESS AG
|
12:29
|LANXESS Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von LANXESS (finanzen.ch)
|
09:29
|LANXESS Aktie News: LANXESS fällt am Vormittag (finanzen.ch)
|
10.11.25
|LANXESS Aktie News: LANXESS zieht am Montagnachmittag an (finanzen.ch)
|
07.11.25