So viel Verlust hätte ein Investment in Internet Computer von vor 1 Jahr eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Investment in Internet Computer gebracht.

Internet Computer kostete gestern vor 1 Jahr 10.12 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 988.50 ICP im Depot. Da sich der ICP-USD-Kurs gestern auf 3.197 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’159.93 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 68.40 Prozent abgenommen.

Am 18.12.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2.803 USD. Am 17.01.2025 stieg Internet Computer auf ein 52-Wochen-Hoch bei 11.37 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: FellowNeko / Shutterstock.com

