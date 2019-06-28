LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
LANXESS Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Lanxess von 23 auf 18,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Tristan Lamotte passte seine Schätzungen in seinem am Freitag vorliegenden Resümee an das Ergebnis des dritten Quartals an. Die revidierte Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) im Jahr 2026 liege vier Prozent unter seiner vorherigen Erwartung, da mit einer schwächeren Entwicklung in den Bereichen Advanced Intermediates und Specialty Additives zu rechnen sei./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
18.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
17.01 €
|
Abst. Kursziel*:
8.76%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
17.03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.63%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LANXESS AG
|
09:29
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:29
|LANXESS Aktie News: LANXESS macht am Vormittag Boden gut (finanzen.ch)
|
06.11.25