FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Lanxess von 23 auf 18,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Tristan Lamotte passte seine Schätzungen in seinem am Freitag vorliegenden Resümee an das Ergebnis des dritten Quartals an. Die revidierte Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) im Jahr 2026 liege vier Prozent unter seiner vorherigen Erwartung, da mit einer schwächeren Entwicklung in den Bereichen Advanced Intermediates und Specialty Additives zu rechnen sei./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

