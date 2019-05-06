Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
LANXESS Aktie

56.20
CHF
-1.38
CHF
-2.40 %
06.05.2019
SWX
07.10.2025 10:43:38

LANXESS Buy

LANXESS
20.14 CHF 0.61%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Lanxess vor Zahlen von 28,50 auf 24,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Chemieunternehmens dürfte enttäuschend verlaufen sein, schrieb Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch das vierte Quartal dürfte keine Verbesserung bringen, zumal es traditionell am schwächsten sei. Die Konsenserwartungen seien darauf aber eingestellt./rob/mf/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LANXESS AG Buy
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
24.30 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21.02 € 		Abst. Kursziel*:
15.60%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
20.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.94%
Analyst Name::
Oliver Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

