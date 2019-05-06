LANXESS 20.14 CHF 0.61% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Lanxess vor Zahlen von 28,50 auf 24,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Chemieunternehmens dürfte enttäuschend verlaufen sein, schrieb Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch das vierte Quartal dürfte keine Verbesserung bringen, zumal es traditionell am schwächsten sei. Die Konsenserwartungen seien darauf aber eingestellt./rob/mf/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.