LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
56.20CHF
-1.38CHF
-2.40 %
06.05.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.10.2025 10:43:38
LANXESS Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Lanxess vor Zahlen von 28,50 auf 24,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Chemieunternehmens dürfte enttäuschend verlaufen sein, schrieb Oliver Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch das vierte Quartal dürfte keine Verbesserung bringen, zumal es traditionell am schwächsten sei. Die Konsenserwartungen seien darauf aber eingestellt./rob/mf/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Buy
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
24.30 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21.02 €
|
Abst. Kursziel*:
15.60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.94%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Aktien in diesem Artikel
|LANXESS AG
|56.20
|-2.40%
