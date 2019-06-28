Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’829 0.0%  SPI 17’633 0.0%  Dow 47’427 0.7%  DAX 23’741 -0.1%  Euro 0.9330 0.0%  EStoxx50 5’651 -0.1%  Gold 4’172 0.3%  Bitcoin 73’312 -0.2%  Dollar 0.8058 0.1%  Öl 63.5 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
LUKB-Aktie: Bernadette Koch zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen
ASMALLWORLD-Aktie: Erhöhung des bedingten Kapitals soll bei ausserordentlicher Generalversammlung beantragt werden
BLKB-Aktie etwas tiefer: Zahlreiche Abstimmungen zur PUK im Baselbieter Landrat
TUI-Aktie im Aufwind: Was hinter dem Kurssprung steckt
Verhandlungen über Milliardenkredit für KI-Infrastruktur - Oracle und OpenAI als mögliche Profiteure
Suche...

LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

57.34
CHF
0.88
CHF
1.56 %
28.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.11.2025 07:09:33

LANXESS Underweight

LANXESS
16.19 CHF 0.35%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi suchte am Freitag in seinem Branchenausblick auf 2026 nach den Perlen im schwierigen Umfeld. Die zyklischen und strukturellen Probleme der Chemiekonzerne seien inzwischen zumindest am Markt besser verstanden worden. Schnelle Lösungen seien allerdings nicht Sicht und der Abwärtstrend bei den Gewinnschätzungen dürfte anhalten. Udeshis Favoriten sind Novonesis, Croda, Syensqo, Umicore, Johnson Matthey und Solvay./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 00:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:22 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: LANXESS AG Underweight
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
15.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
17.30 € 		Abst. Kursziel*:
-13.29%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
17.24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.99%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LANXESS AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu LANXESS AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:09 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.25 LANXESS Underweight Barclays Capital
11.11.25 LANXESS Sell Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen