LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
15.76CHF
-0.01CHF
-0.06 %
10:17:00
SWX
06.01.2026 09:26:29
LANXESS Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Lanxess von 18,50 auf 17,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Tristan Lamotte kürzte am Dienstag seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns im Jahr 2026. Er verwies dazu insbesondere auf Wechselkursbewegungen und steigende Personalkosten./ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
|
Unternehmen:
LANXESS AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
17.01 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.06%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
17.07 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.41%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
