MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in KRONES von vor einem Jahr angefallen

Die KRONES-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die KRONES-Aktie bei 133.80 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die KRONES-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7.474 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 27.08.2026 auf 119.20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 890.88 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 10.91 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von KRONES bezifferte sich zuletzt auf 3.75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch