MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Die KRONES-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die KRONES-Aktie bei 81.00 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die KRONES-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12.346 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 112.40 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1’387.65 EUR wert. Mit einer Performance von +38.77 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle KRONES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch