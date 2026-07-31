KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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KRONES Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Krones von 184 auf 170 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Hersteller von Getränkeabfüllanlagen stehe weiterhin die Umsetzung im Vordergrund, nicht eine Erholung der Nachfrage, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Auftragslage spreche aber umsatz-, margen- und cashflowseitig für eine stärkere zweite Jahreshälfte. Die Bewertung der Aktie sei einem Tiefstand nahe./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
170.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
114.20 €
|
Abst. Kursziel*:
48.86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
114.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.86%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
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