NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Krones von 184 auf 170 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Hersteller von Getränkeabfüllanlagen stehe weiterhin die Umsetzung im Vordergrund, nicht eine Erholung der Nachfrage, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Auftragslage spreche aber umsatz-, margen- und cashflowseitig für eine stärkere zweite Jahreshälfte. Die Bewertung der Aktie sei einem Tiefstand nahe./rob/tih/he;