KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die KRONES-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 109,20 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der aktuell bei 31'591 Punkten steht. Die KRONES-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 109,20 EUR ab. Bei 111,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'286 KRONES-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 144,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die KRONES-Aktie derzeit noch 32,05 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 105,80 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie.

Für KRONES-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,09 EUR ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte KRONES am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KRONES in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.34 Mrd. EUR im Vergleich zu 1.32 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,12 EUR je KRONES-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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