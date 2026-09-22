KRONES Aktie News: KRONES am Dienstagnachmittag gefragt

Um 16:28 Uhr ging es für das KRONES-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 111,80 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'628 Punkten notiert. Der Kurs der KRONES-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 112,40 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 110,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 10'739 KRONES-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 144,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,98 Prozent. Am 13.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 105,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,37 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,11 EUR. Im Vorjahr hatte KRONES 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. KRONES veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.34 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.32 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Experten taxieren den KRONES-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,18 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 3 Jahren eingefahren