HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Krones von 141 auf 138 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Unsicherheit über die Auftragsentwicklung überschatte kurzfristig den Ausblick für das kommende Jahr, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies ergebe sich aus dem Kapitalmarkttag des Anlagenbauers. Der Experte kürzte bereits seine Gewinnschätzungen (EPS) für 2026./rob/mf/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

KRONES AG Hold
Unternehmen:
KRONES AG 		Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG 		Kursziel:
138.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
126.60 € 		Abst. Kursziel*:
9.00%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
120.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.62%
Analyst Name::
Jorge Gonzalez Sadornil 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu KRONES AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu KRONES AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:02 KRONES Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
12.09.25 KRONES Buy Deutsche Bank AG
26.08.25 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
20.08.25 KRONES Buy UBS AG
01.08.25 KRONES Buy Baader Bank
mehr Analysen
