MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem KRONES-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das KRONES-Papier bei 89.05 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die KRONES-Aktie investierten, hätten nun 1.123 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 10.09.2026 auf 112.60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 126.45 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 26.45 Prozent.

Zuletzt ergab sich für KRONES eine Börsenbewertung in Höhe von 3.60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch