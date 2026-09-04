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KRONES Aktie 945454 / DE0006335003

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Lohnendes KRONES-Investment? 04.09.2026 10:02:29

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen KRONES-Investment verdienen können.

KRONES
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Am 04.09.2023 wurden KRONES-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das KRONES-Papier an diesem Tag 100.10 EUR wert. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 99.900 KRONES-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’588.41 EUR, da sich der Wert eines KRONES-Papiers am 03.09.2026 auf 116.00 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15.88 Prozent angewachsen.

KRONES markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Krones AG
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