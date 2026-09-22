KRONES Aktie News: KRONES am Dienstagmittag gefragt

Um 12:28 Uhr stieg die KRONES-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 111,80 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'724 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die KRONES-Aktie bis auf 112,00 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 110,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 4'629 KRONES-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 144,20 EUR erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die KRONES-Aktie 28,98 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 105,80 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der KRONES-Aktie 5,37 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten KRONES-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,11 EUR aus. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KRONES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass KRONES einen Gewinn von 10,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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