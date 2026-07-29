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30.07.2026 15:24:09

KRONES Buy

KRONES
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones nach Zahlen zum zweiten Quartal von 180 auf 170 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Umsatz und die Profitabilität des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen in den Jahren 2027 und 2028 nach unten korrigiert, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Dies reflektiere, dass das Unternehmen seine mittelfristigen Ziele erst gegen Ende des Zeitraums erreichen oder sich diesen annähern dürfte./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: KRONES AG Buy
Unternehmen:
KRONES AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
170.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
115.20 € 		Abst. Kursziel*:
47.57%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
115.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47.83%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
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