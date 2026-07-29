FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones nach Zahlen zum zweiten Quartal von 180 auf 170 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Umsatz und die Profitabilität des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen in den Jahren 2027 und 2028 nach unten korrigiert, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Dies reflektiere, dass das Unternehmen seine mittelfristigen Ziele erst gegen Ende des Zeitraums erreichen oder sich diesen annähern dürfte./rob/la/he;