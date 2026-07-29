KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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KRONES Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones nach Zahlen zum zweiten Quartal von 180 auf 170 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Umsatz und die Profitabilität des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen in den Jahren 2027 und 2028 nach unten korrigiert, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Dies reflektiere, dass das Unternehmen seine mittelfristigen Ziele erst gegen Ende des Zeitraums erreichen oder sich diesen annähern dürfte./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
170.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
115.20 €
|
Abst. Kursziel*:
47.57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
115.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.83%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KRONES AG
|
16:29
|KRONES Aktie News: KRONES wird am Nachmittag ausgebremst (finanzen.ch)
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12:29
|KRONES Aktie News: KRONES gibt am Donnerstagmittag ab (finanzen.ch)
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09:29
|KRONES Aktie News: KRONES verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste (finanzen.ch)
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29.07.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
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29.07.26
|Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX nachmittags (finanzen.ch)
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29.07.26
|Krones profitiert von anhaltend guter Auftragslage - Prognose bestätigt (AWP)
Analysen zu KRONES AG
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|Warburg Research
|15:24
|KRONES Buy
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Aktien in diesem Artikel
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