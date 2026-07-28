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29.07.2026 16:53:21

KRONES Kaufen

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Krones auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 160 Euro belassen. Der Abfüllanlagen-Hersteller habe ein solides zweites Quartal hinter sich, schrieb Thorsten Reigber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der hohe Auftragsbestand biete gute Planungssicherheit für die zweite Jahreshälfte./rob/edh/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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