KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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29.07.2026 16:53:21
KRONES Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Krones auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 160 Euro belassen. Der Abfüllanlagen-Hersteller habe ein solides zweites Quartal hinter sich, schrieb Thorsten Reigber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der hohe Auftragsbestand biete gute Planungssicherheit für die zweite Jahreshälfte./rob/edh/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Kaufen
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
117.20 €
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
117.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Reigber
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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