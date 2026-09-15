Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
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15.09.2026 12:26:00
Knorr-Bremse erweitert China-Railway-Partnerschaft: Aktie legt zu
Angesichts der steigenden Bedeutung des Güterverkehrs in China verstärkt Knorr-Bremse seine Ambitionen in dem Bereich mit einer vertieften Partnerschaft.
Knorr-Bremse und CARS, das Innovations- und Technologiezentrum von China Railway, arbeiten bereits seit über 20 Jahren zusammen. Im Rahmen der neuen Aktivitäten sollen unter anderem digitale Zugarchitekturen, vorausschauende Instandhaltung, Zustandsüberwachung von Güterwagen oder digitale automatische Kupplungen im Fokus stehen. Letztere würden auch für die Markteinführung in Europa vorbereitet, so Knorr-Bremse.
Die Knorr-Brems-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,9 Prozent auf 101,30 Euro.
DJG/kla/cln
Dow Jones Newswires
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