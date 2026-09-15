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MDAX-Kursentwicklung 15.09.2026 15:58:21

Börse Frankfurt in Grün: MDAX-Börsianer greifen nachmittags zu

Börse Frankfurt in Grün: MDAX-Börsianer greifen nachmittags zu

Der MDAX verzeichnet am Dienstagnachmittag Kursgewinne.

Sartorius vz.
224.27 CHF 4.84%
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Um 15:41 Uhr erhöht sich der MDAX im XETRA-Handel um 0.30 Prozent auf 31’150.08 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 352.144 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.161 Prozent auf 31’007.02 Punkte an der Kurstafel, nach 31’057.16 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 31’234.71 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 30’779.23 Punkten.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 32’464.39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 32’582.63 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, lag der MDAX noch bei 30’469.96 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0.550 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten verzeichnet.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Salzgitter (+ 6.36 Prozent auf 54.35 EUR), Sartorius vz (+ 4.08 Prozent auf 237.20 EUR), Bilfinger SE (+ 2.74 Prozent auf 74.90 EUR), Knorr-Bremse (+ 2.49 Prozent auf 102.90 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2.27 Prozent auf 135.00 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen DWS Group GmbH (-3.40 Prozent auf 72.55 EUR), LANXESS (-2.64 Prozent auf 13.63 EUR), DEUTZ (-2.36 Prozent auf 12.00 EUR), Evonik (-2.23 Prozent auf 17.56 EUR) und RENK (-2.08 Prozent auf 41.28 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die DEUTZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1’360’502 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 40.084 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den MDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.15 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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