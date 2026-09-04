Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
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04.09.2026 10:02:29
MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: Hätte sich eine Knorr-Bremse-Kapitalanlage von vor 5 Jahren gerechnet?
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Knorr-Bremse-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Knorr-Bremse-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Knorr-Bremse-Anteile bei 102.25 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die Knorr-Bremse-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.978 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 100.73 EUR, da sich der Wert eines Knorr-Bremse-Anteils am 03.09.2026 auf 103.00 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 0.73 Prozent.
Der Börsenwert von Knorr-Bremse belief sich zuletzt auf 16.56 Mrd. Euro. Der Erstkurs der Knorr-Bremse-Aktie lag beim Börsengang bei 80.80 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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