MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: Hätte sich eine Knorr-Bremse-Kapitalanlage von vor 5 Jahren gerechnet?

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Knorr-Bremse-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Knorr-Bremse-Anteile bei 102.25 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die Knorr-Bremse-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.978 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 100.73 EUR, da sich der Wert eines Knorr-Bremse-Anteils am 03.09.2026 auf 103.00 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 0.73 Prozent.

Der Börsenwert von Knorr-Bremse belief sich zuletzt auf 16.56 Mrd. Euro. Der Erstkurs der Knorr-Bremse-Aktie lag beim Börsengang bei 80.80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch