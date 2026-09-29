Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend

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Der Goldpreis erhöhte sich um 20:40 Uhr um 1,44 Prozent auf 4.174,67 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 4.115,27 US-Dollar gelegen hatte.

Derweil notiert der Silberpreis bei 61,43 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (60,99 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,72 Prozent.

Zudem gibt der Platinpreis am Dienstagabend nach. Um -1,53 Prozent auf 1.707,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Platinpreis bei 1.733,50 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Palladiumpreis am Dienstagabend hinzu. Um 0,74 Prozent auf 1.227,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.218,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (Brent) bergab. Um 20:30 Uhr steht ein Minus von -2,70 Prozent auf 102,44 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (Brent) noch bei 105,28 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 89,61 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -3,23 Prozent im Vergleich zum Vortag (92,60 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Sinkflug. Um 19:49 Uhr gibt der Baumwolle um -10,19 Prozent auf 0,71 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,79 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 4,22 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,21 US-Dollar).

Zeitgleich verstärkt sich der Kaffeepreis um 0,24 Prozent auf 2,89 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,89 US-Dollar.

Währenddessen wird der Lebendrindpreis bei 2,17 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,08 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,17 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Maispreis Verluste. Um 20:20 Uhr fällt der Maispreis um -0,14 Prozent auf 5,22 US-Dollar. Am Vortag standen noch 5,23 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet der Mastrindpreis um 20:05 Uhr auf. Es geht 0,56 Prozent auf 3,34 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,32 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Orangensaftpreis um 3,05 Prozent auf 1,54 US-Dollar. Am Vortag notierte der Orangensaftpreis bei 1,49 US-Dollar.

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 12,98 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (12,88 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,74 Prozent.

Derweil geht es für den Sojabohnenmehlpreis südwärts. Der Sojabohnenmehlpreis sinkt -0,08 Prozent auf 361,40 US-Dollar, nach 361,70 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis bergauf. Der Sojabohnenölpreis steigt 1,03 Prozent auf 0,68 US-Dollar, nach 0,67 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verstärkt sich der Zuckerpreis um 2,06 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,17 US-Dollar.

Indes gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas hinzu. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 3,00 US-Dollar am Vortag auf 3,02 US-Dollar nach oben (+0,57Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Mageres Schwein Preis nordwärts. Um 20:05 Uhr steht ein Plus von 1,44 Prozent auf 0,79 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Mageres Schwein Preis-Kurs noch bei 0,78 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Milchpreis bergab. Um 19:10 Uhr steht ein Minus von -0,06 Prozent auf 16,10 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Milchpreis noch bei 16,11 US-Dollar.

Daneben wertet der Heizölpreis um 20:40 Uhr auf. Es geht 3,15 Prozent auf 129,71 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 125,75 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Reispreis im Sinkflug. Um 20:17 Uhr gibt der Reispreis um -0,21 Prozent auf 16,45 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 16,48 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Holzpreis um 20:19 Uhr ab. Es geht -0,09 Prozent auf 531,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 532,00 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - TTF mit Verlusten. Um 19:24 Uhr notiert der Erdgaspreis - TTF -5,97 Prozent niedriger bei 68,95 Euro. Am Vortag stand der Preis bei 73,33 Euro.

Redaktion finanzen.ch