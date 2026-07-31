Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
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Knorr-Bremse Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 133 auf 132 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Außerdem strich die die US-Investmentbank die Aktien des Bremsenherstellers gemeinsam mit Schneider Electric von der "Conviction List", auf der nun die Unternehmen ASML, Sika und Puig auftauchen. Für Knorr-Bremse kürzte Daniela Costa in einer am Montag vorliegenden Studie wegen der Zugzuliefersparte ihre Auftragserwartungen in den Jahren 2026 und 2027 leicht./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
132.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
104.60 €
|
Abst. Kursziel*:
26.20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
105.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.71%
|
Analyst Name::
Daniela Costa
|
KGV*:
-
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