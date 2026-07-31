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Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006

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03.08.2026 15:18:05

Knorr-Bremse Buy

Knorr-Bremse
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 133 auf 132 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Außerdem strich die die US-Investmentbank die Aktien des Bremsenherstellers gemeinsam mit Schneider Electric von der "Conviction List", auf der nun die Unternehmen ASML, Sika und Puig auftauchen. Für Knorr-Bremse kürzte Daniela Costa in einer am Montag vorliegenden Studie wegen der Zugzuliefersparte ihre Auftragserwartungen in den Jahren 2026 und 2027 leicht./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 17:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
132.00 €
Rating jetzt:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Daniela Costa 		KGV*:
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