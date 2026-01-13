KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
KION GROUP Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Overweight" belassen. Der Markt scheine ein starkes Wachstum der Industrieproduktion fest einzupreisen, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse zur Berichtssaison der Investitionsgüterkonzerne. Im Elektronikbereich sieht er aber eher Anzeichen einer Spätkonjunktur und im breiteren Industriesektor nur uneinheitliche Erholungsanzeichen. Seine wichtigsten Overweight-Empfehlungen mit Blick auf die anstehende Berichtssaison zum vierten Quartal sind Legrand, Epiroc, Atlas Copco, Schindler Holding, Alfa Laval und Kion./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu KION GROUP AG
|
13.01.26
|MDAX aktuell: MDAX zeigt sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
|
12.01.26
|XETRA-Handel: MDAX klettert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Handel in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
12.01.26
|KION-Aktie tiefer: Verlängerung von Vertrag von Finanzvorstand Harm bis 2029 (Dow Jones)
|
12.01.26
|Kion verlängert Vertrag mit Finanzchef bis Mitte 2029 (AWP)
|
12.01.26
|EQS-News: Aufsichtsrat verlängert Amtszeit von Finanzvorstand Christian Harm (EQS Group)
|
12.01.26
|EQS-News: Supervisory Board extends term of Chief Financial Officer Christian Harm (EQS Group)
Aktien in diesem Artikel
|KION GROUP AG
|58.75
|-0.51%
