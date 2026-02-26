KION GROUP 53.48 CHF 3.85% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion von 66 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich verbessert, schrieb Philippe Lorrain am Freitag im Nachgang der Geschäftszahlen. Kion sei ein attraktives Investment für den Intralogistik-Megatrend./rob/ag/gl;

