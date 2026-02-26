KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
52.20CHF
1.95CHF
3.88 %
12:19:36
SWX
27.02.2026 10:23:42
KION GROUP Outperform
KION GROUP
53.48 CHF 3.85%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion von 66 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich verbessert, schrieb Philippe Lorrain am Freitag im Nachgang der Geschäftszahlen. Kion sei ein attraktives Investment für den Intralogistik-Megatrend./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:47 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Outperform
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
71.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
58.25 €
|
Abst. Kursziel*:
21.89%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
57.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.16%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
