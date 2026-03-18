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19.03.2026 18:23:23

Rheinmetall Overweight

Rheinmetall
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall von 2175 auf 2125 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Afonso Osorio kappte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zwar seine Schätzungen für den operativen Gewinn im laufenden und kommenden Jahr, schrieb aber zugleich: Die Aktie des Rüstungsunternehmens werde derzeit mit einem Abschlag von mehr als 20 Prozent im Vergleich zum Sektor gehandelt. Er sprach von einer "übertriebenen Korrektur angesichts des Wachstumspotenzials im Vergleich zur breiteren Branche"./ck/rob/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 15:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 15:52 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Rheinmetall AG Overweight
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Rheinmetall AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
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Overweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Afonso Osorio 		KGV*:
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