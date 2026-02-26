KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
52.30CHF
2.05CHF
4.08 %
10:45:54
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
27.02.2026 09:30:25
KION GROUP Buy
KION GROUP
53.48 CHF 3.85%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray kappte seine Ergebnisschätzung für 2026 um 7 Prozent, ließ sie aber für die Folgejahre weitgehend stabil, wie er in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung der Zahlen schrieb./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu KION GROUP AG
