Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Robo-Taxi
|
19.03.2026 17:15:00
Uber steigt für autonome Flotte bei VW-Partner Rivian ein - So reagieren die Aktien
Der Tesla-Rivale und VW-Partner Rivian bekommt die Aussicht auf eine Milliarden-Finanzspritze von Uber.
Zum Jahr 2031 sollen insgesamt 25 Städte bedient werden, hiess es. Entsprechend sind auch die Investitionen gestaffelt. Zunächst soll Rivian 300 Millionen Dollar bekommen - und den Rest mit Erreichen zwischenzeitlicher Ziele.
Die Rivian-Robotaxis sollen dabei exklusiv via Uber bestellt werden können. Uber und seine Flottenpartner wollen zunächst 10.000 R2-Fahrzeuge kaufen - mit einer Option auf den Erwerb weiterer 40.000 ab dem Jahr 2030.
Plattform für Robotaxi-Entwickler
Uber will sich als Plattform für Robotaxis verschiedener Anbieter etablieren. So kann man sich in Austin, Atlanta und Phoenix auch fahrerlose Wagen der Google -Schwesterfirma Waymo bestellen. Zudem will Uber Elektroautos des Tesla-Rivalen Lucid mit Technologie zum autonomen Fahren vom Start-up Nuro sowie selbstfahrende Robotaxis der Amazon -Firma Zoox auf die Plattform bringen.
VW nutzt Rivians Elektronik-Architektur
Rivian setzt grosse Hoffnungen in den R2, der für das autonome Fahren gerüstet sein soll. Dafür entwickelte die Firma selbst einen Spezial-Chip und wird einen Laser-Radar in die Frontscheibe integrieren.
Volkswagen sicherte sich mit einer Investition von bis zu 5,8 Milliarden Dollar Zugang zur Elektronik-Architektur von Rivian. In einem Gemeinschaftsunternehmen entwickeln die beiden Hersteller sie für künftige Elektromodelle von VW für die westlichen Automärkte weiter.
Die Rivian-Aktie gewinnt im NASDAQ-Handel zeitweise 3,57 Prozent auf 16,09 US-Dollar, während die Uber-Aktie an der NYSE 1,45 Prozent auf 75,55 US-Dollar nachgibt.
/so/DP/nas
SAN FRANCISCO (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu Uber
|
16:29
|Uber Aktie News: Uber am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
13:00
|Uber strikes $1.25bn deal with Rivian for robotaxi fleet (Financial Times)
|
18.03.26
|Uber Aktie News: Uber am Mittwochabend auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
17.03.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 in Grün (finanzen.ch)
|
17.03.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
13.03.26
|S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
12.03.26
|Uber-Aktie schwächer: Robotaxi-Pakt mit Amazons Zoox (AWP)