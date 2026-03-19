LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Eni von 27 auf 28,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Lydia Rainforth rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit positiven Reaktionen auf den Kapitalmarkttag. Ihr neues Kursziel impliziere, dass der Ölkonzern auf dem Wege dazu sei, in die Gruppe der Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung größer 100 Milliarden US-Dollar aufzusteigen./rob/tih/jha/;