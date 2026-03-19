Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
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Eni Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Eni von 27 auf 28,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Lydia Rainforth rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit positiven Reaktionen auf den Kapitalmarkttag. Ihr neues Kursziel impliziere, dass der Ölkonzern auf dem Wege dazu sei, in die Gruppe der Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung größer 100 Milliarden US-Dollar aufzusteigen./rob/tih/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 17:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
28.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
23.80 €
|
Abst. Kursziel*:
19.77%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
23.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.51%
|
Analyst Name::
Lydia Rainforth
|
KGV*:
-
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