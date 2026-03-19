Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’765 -1.5%  SPI 17’804 -1.3%  Dow 46’225 -1.6%  DAX 23’502 -1.0%  Euro 0.9086 0.0%  EStoxx50 5’737 -0.6%  Gold 4’833 -3.3%  Bitcoin 56’377 -2.9%  Dollar 0.7928 0.0%  Öl 107.4 3.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Holcim1221405Sika41879292UBS24476758Nestlé3886335Idorsia36346343Swiss Life1485278Sandoz124359842ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Länder produzieren am meisten Gold
Aktie im Blick: NVIDIA erwägt offenbar eine Open-Source-Plattform für KI-Agenten
Vincorion-Aktie vor dem IPO: Rückenwind für Rüstungswerte durch starkes Marktumfeld
Ausblick: Nemetschek SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Höchstes Kursziel an der Wall Street: Analyst setzt auf die NVIDIA-Aktie
Suche...
eToro entdecken
Neue KI-Plattform geplant 19.03.2026 03:12:57

Aktie im Blick: NVIDIA erwägt offenbar eine Open-Source-Plattform für KI-Agenten

Aktie im Blick: NVIDIA erwägt offenbar eine Open-Source-Plattform für KI-Agenten

NVIDIA arbeitet wohl an einer Open-Source-Plattform für KI-Agenten, die es Unternehmen ermöglichen könnte, autonome KI-Systeme für Arbeitsaufgaben einzusetzen.

• NVIDIA plant wohl Open-Source-Lösung für KI-Agenten
• Unternehmen wohl bereits zu möglichen Partnerschaften kontaktiert
• Stärkung der Rolle im KI-Infrastrukturmarkt

NVIDIA plant, wie WIRED unter Berufung auf Personen, die mit den Plänen des Unternehmens vertraut sind, berichtet, die Einführung einer Open-Source-KI-Agentenplattform. Diese ermögliche es Unternehmen, KI-Agenten zur Aufgabenerledigung für ihre Mitarbeiter einzusetzen. Unternehmen könnten den Quellen zufolge unabhängig davon, ob ihre Produkte auf NVIDIA-Chips laufen, auf die Plattform zugreifen.

Potenzielle Partner wohl bereits kontaktiert

Der Halbleiterkonzern soll das Produkt bereits verschiedenen Anbietern von Unternehmenssoftware präsentiert haben. Berichten zufolge hat NVIDIA unter anderem Gespräche mit Unternehmen wie Salesforce, Cisco, Google, Adobe und CrowdStrike aufgenommen, um mögliche Kooperationen auszuloten. Ob aus diesen Kontakten bereits formelle Partnerschaften entstanden sind, sei derzeit jedoch noch offen. Partner dürften laut WIREDs Quellen wahrscheinlich kostenlosen Frühzugang zu der Plattform bekommen im Austausch für ihre Projektbeiträge. Als Teil der Plattform plane NVIDIA, Sicherheits- und Datenschutzfunktionen anzubieten. NVIDIA und seine potenziellen Partner reagierten laut WIRED nicht umgehend auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.

"Claws" erhalten zunehmend Aufmerksamkeit

Das Interesse von NVIDIA an KI-Agenten wächst laut WIRED in einer Phase, in der sogenannte "Claws" zunehmend Aufmerksamkeit erhalten. Dabei handelt es sich um Open-Source-KI-Programme, die direkt auf dem Computer der Nutzer laufen und dort mehrere aufeinanderfolgende Aufgaben erledigen können. Solche Tools gelten häufig als selbstlernend, weil sie ihre Leistung im Laufe der Zeit eigenständig verbessern sollen.

Zu Beginn des Jahres sorgte insbesondere ein KI-Agent namens OpenClaw im Silicon Valley für grosses Interesse. Das System konnte eigenständig auf einem PC arbeiten und Nutzern verschiedene Arbeitsaufgaben abnehmen. Im Februar wurde dann bekannt, dass OpenClaw-Gründer Peter Steinberger zu OpenAI wechselt und der Open-Source-Bot in eine Stiftung integriert wird.

Zwar hätten Unternehmen wie OpenAI und Anthropic die Zuverlässigkeit ihrer KI-Modelle in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Dennoch benötigten deren Chatbots häufig weiterhin manuelle Eingriffe. Spezielle KI-Agenten beziehungsweise "Claws" seien dagegen darauf ausgelegt, mehrere Arbeitsschritte weitgehend eigenständig auszuführen.

Fokus auf Open-Source-KI-Modelle

Für NVIDIA scheint NemoClaw Teil einer Strategie zu sein, mit der das Unternehmen Anbieter von Unternehmenssoftware durch zusätzliche Sicherheitsmechanismen für KI-Agenten ansprechen will, berichtet WIRED. Gleichzeitig stehe das Projekt im Zusammenhang mit einer stärkeren Ausrichtung auf Open-Source-KI-Modelle. Diese Entwicklung sei Teil eines umfassenderen Ansatzes, mit dem NVIDIA seine führende Rolle im Bereich der KI-Infrastruktur sichern möchte, während grosse KI-Labore zunehmend eigene Chips entwickeln.

In den vergangenen Monaten hat das Unternehmen unter anderem grundlegende Modelle für KI-Agenten vorgestellt. "NVIDIA erweitert das Universum offener Modelle und hat heute neue offene Modelle, Daten und Tools veröffentlicht, um die KI in allen Branchen voranzutreiben", heisst es in einem Blog-Beitrag des Unternehmens vom 5. Januar. "Diese Modelle - die NVIDIA Nemotron-Familie für agentische KI, die NVIDIA Cosmos-Plattform für physische KI, die neue NVIDIA Alpamayo-Familie für die Entwicklung autonomer Fahrzeuge, NVIDIA Isaac GR00T für die Robotik und NVIDIA Clara für die Biomedizin - werden Unternehmen die Tools zur Entwicklung realer KI-Systeme an die Hand geben."

Julia Walter, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie unbeeindruckt: Konzernchef Huang sieht genug Nachfrage für Billionen-Geschäft
Höchstes Kursziel an der Wall Street: Analyst setzt auf die NVIDIA-Aktie
Infineon, STMicro und NXP arbeiten bei Robotern mit NVIDIA zusammen - Aktien im Blick

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com,michelmond / Shutterstock.com,JHVEPhoto / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ

Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.

Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum die VZ seit Jahren stark wächst
Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
Weshalb unabhängige Honorarberatung für viele Kundinnen und Kunden attraktiver wird
Wie die VZ Fachkräfte rekrutiert und intern ausbildet
Welche Rolle Deutschland, Pensionierung und Demografie für das Wachstum spielen
Warum künstliche Intelligenz den Berater nicht einfach ersetzt

Ein spannendes CEO-Interview über Pensionierung, Vermögensaufbau, ETFs, Beratung, KI und die Zukunft der VZ-Aktie.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ

Inside Trading & Investment

18.03.26 Ölpreise spielen eine wichtige Rolle
18.03.26 SMI setzt Erholung fort
18.03.26 SG-Marktüberblick: 18.03.2026
18.03.26 Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ
18.03.26 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Weiter aufwärts?
17.03.26 Julius Bär: 12.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Infineon Technologies AG
17.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Sandoz
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’291.62 19.79 BD6SFU
Short 13’576.22 13.79 SGPB7U
Short 14’089.07 8.88 SE3BRU
SMI-Kurs: 12’765.48 18.03.2026 17:30:23
Long 12’222.26 19.35 SO2B2U
Long 11’944.39 13.79 SZDBEU
Long 11’428.07 8.94 SPMBUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert am Mittag auf rotem Terrain
Stadler Rail-Aktie zieht kräftig an: 2025 wieder mit Umsatz- und Gewinnsteigerung
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Höchstes Kursziel an der Wall Street: Analyst setzt auf die NVIDIA-Aktie
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit Verlusten
Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag mit Verlusten
Micron Technology Q2 Income Climbs
Swatch-Aktie rutscht ab: Konzern sieht sich auch 2026 mit grossen Herausforderungen konfrontiert
Swarmer-Aktie legt nach IPO-Raketenstart weiter zu: Drohnen-Entwickler im Fokus
Goldpreis: Hochspannung vor Fed-Pressekonferenz

Top-Rankings

Diese Länder produzieren am meisten Gold
Im Jahr 2025 wurden weltweit insgesamt über 3'700 Tonnen Gold gefördert. Welche Länder produzier ...
Bildquelle: Sebastian Duda / Shutterstock.com
KW 11: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 11: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.