Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kion von 54 auf 56 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Lasse Stueben attestierte dem Lagerausrüster in seiner Nachbetrachtung vom Sonntag ein robustes drittes Quartal mit soliden Auftragseingängen in beiden Kerngeschäften. Positiv wertet er geringere Restrukturierungskosten als erwartet. Nach einem zuletzt starken Kursanstieg sei es aber nicht angebracht, den Aktien "nachzulaufen"./rob/tih/ag;

