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19.03.2026 18:17:36

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE von 63 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Ein Markteintritt chinesischer Anbieter auf den europäischen Onshore-Windmarkt bis 2030 hätte seines Erachtens "keine Auswirkungen auf den Investment Case von RWE", schrieb Werner Eisenmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Energieversorger habe zahlreiche Ausweichoptionen in andere attraktive Bereiche und Regionen. Eisenmann wies dabei auf Offshore-Wind, Gaskraftwerke und Batteriespeicher hin. Zudem seien auch die USA, Australien, Korea oder Japan Alternativen. Außerdem dürfte RWE auf chinesische Onshore-Hersteller als "First Follower" schnell reagieren können./ck/rob/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 15:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 17:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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