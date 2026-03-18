LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen an den Gasmärkten auf "Overweight" belassen. Europäische Energieversorger profitierten im Zuge der Nahost-Krise von gasbedingten Preisanpassungen, schrieb Dominic Nash in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Unternehmen seien von Flüssiggas aus dem Nahen Osten nur minimal abhängig, verfügten aber über eine starke Hebelwirkung bei höheren Gas- und Strompreisen. Insofern stärke die Krise einen strukturellen Vorteil von Energieunternehmen wie RWE./tih/zb;