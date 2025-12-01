Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881

59.05
CHF
-27.95
CHF
-32.13 %
01.12.2025
SWX
KION GROUP Hold

KION GROUP
59.55 CHF -0.99%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kion von 62 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dank einer zyklischen Erholung deute die Auftragslage der europäischen Gabelstapler-Hersteller auf eine schrittweise Nachfrageverbesserung hin, schrieb Lucas Ferhani in seinem Ausblick vom Montag. Die Dynamik sehe aber noch insgesamt übersichtlich aus - die staatlichen deutschen Milliarden-Investitionen machten sich noch nicht bemerkbar. Ähnlich sehe es in der Lagerautomatisierung aus. Ferhani bevorzugt Jungheinrich gegenüber Kion - wegen der niedrigeren Erwartungen und Bewertung. Die starke Margenentwicklung im dritten Quartal sollte bei Jungheinrich in eine überdurchschnittliche Entwicklung der Aktie münden. Er hob seine Schätzungen für die bereinigte operative Marge bei Jungheinrich an, senkte aber seine Prognosen für Kion ein wenig./gl/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 16:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Hold
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
63.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
63.75 € 		Abst. Kursziel*:
-1.18%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
63.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.49%
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

CHF
