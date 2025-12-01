KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
KION GROUP Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kion von 62 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dank einer zyklischen Erholung deute die Auftragslage der europäischen Gabelstapler-Hersteller auf eine schrittweise Nachfrageverbesserung hin, schrieb Lucas Ferhani in seinem Ausblick vom Montag. Die Dynamik sehe aber noch insgesamt übersichtlich aus - die staatlichen deutschen Milliarden-Investitionen machten sich noch nicht bemerkbar. Ähnlich sehe es in der Lagerautomatisierung aus. Ferhani bevorzugt Jungheinrich gegenüber Kion - wegen der niedrigeren Erwartungen und Bewertung. Die starke Margenentwicklung im dritten Quartal sollte bei Jungheinrich in eine überdurchschnittliche Entwicklung der Aktie münden. Er hob seine Schätzungen für die bereinigte operative Marge bei Jungheinrich an, senkte aber seine Prognosen für Kion ein wenig./gl/zb;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Hold
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
63.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
63.75 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.18%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
63.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.49%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KION GROUP AG
|
25.11.25
|MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KION GROUP von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
|
18.11.25
|Schwache Performance in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
18.11.25
|MDAX aktuell: MDAX verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
18.11.25
|MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in KION GROUP von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
17.11.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX gibt nach (finanzen.ch)
|
17.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX beginnt Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
11.11.25
|MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KION GROUP von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
