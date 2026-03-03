KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
48.38CHF
0.10CHF
0.21 %
11:55:21
SWX
05.03.2026 09:46:45
KION GROUP Buy
KION GROUP
48.80 CHF -1.26%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion von 73 auf 71 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das aktuelle Niveau biete nach der Kurskorrektur eine gute Einstiegschance, schrieb Stefan Augustin am Donnerstag im Resümee zum Geschäftsbericht./rob/ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
71.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
54.30 €
|
Abst. Kursziel*:
30.76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
53.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.60%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
