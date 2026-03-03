KION GROUP 48.80 CHF -1.26% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion von 73 auf 71 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das aktuelle Niveau biete nach der Kurskorrektur eine gute Einstiegschance, schrieb Stefan Augustin am Donnerstag im Resümee zum Geschäftsbericht./rob/ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



