KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
KION GROUP Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Kion mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts der zu hohen Konsensschätzungen für den Logistikdienstleister habe die Kursschwäche nach dem vorsichtigen Ausblick nicht überrascht, schrieb Sven Weier am Donnerstagabend in seinem Resümee. Er wertet die Reaktion der Aktie aber als übertrieben - diese gehe eher auf Marktfaktoren als auf fundamentale Gründe zurück. Die Anlagestory als Wette auf einen anziehenden Nutzfahrzeugmarkt durch die deutschen Infrastruktur-Subventionen sei intakt. Zudem sollte die Lagerhaltungs-Automatisierung vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) eher profitieren als bedroht werden./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
79.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58.25 €
|
Abst. Kursziel*:
35.62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
57.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.15%
|
Analyst Name::
Sven Weier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KION GROUP AG
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
26.02.26
|XETRA-Handel: MDAX schlussendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
26.02.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
26.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
26.02.26