KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
87.00CHF
-2.00CHF
-2.25 %
25.03.2022
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.10.2025 08:43:26
KION GROUP Hold
KION GROUP
51.94 CHF -1.96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kion nach Zahlen mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Hold" belassen. Lucas Ferhani attestierte dem Lagerausrüster am Donnerstag ein ordentliches drittes Quartal, unter anderem mit soliden Auftragseingängen. Die konkretisierten Jahresziele implizierten jedoch etwas Abwärtspotenzial für den Analystenkonsens./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Hold
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
62.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
55.35 €
|
Abst. Kursziel*:
12.01%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
57.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.64%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
