Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’803 -1.5%  SPI 18’971 -1.5%  Dow 48’978 -1.1%  DAX 24’829 -1.8%  Euro 0.9078 0.4%  EStoxx50 6’018 -2.0%  Gold 5’386 2.1%  Bitcoin 51’146 1.2%  Dollar 0.7737 0.8%  Öl 78.5 8.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Roche-Aktie schwächer: Wirkstoff Fenebrutinib erzielt weiteren Studienerfolg bei MS-Patienten
Nahostkrieg bewegt - US-Dollar zieht gegenüber dem Franken und Euro an
Palantir-Aktie im Visier: Big-Short-Legende Michael Burry verschärft Kritik
Sportradar-Aktie: Zusammenarbeit mit Fifa verlängert
Commerzbank-Portfolio: Auf diese Aktien setzt die Bank in Q4 2025
Suche...
Plus500 Depot

KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881

51.90
CHF
0.25
CHF
0.48 %
12:01:16
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.03.2026 10:52:43

KION GROUP Overweight

KION GROUP
51.39 CHF -2.04%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 73,80 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Ausblick des Herstellers von Logistiktechnik sei zurückhaltend, schrieb Akash Gupta am Sonntag im Nachgang der Zahlen zum vierten Quartal 2025. Sorgen, dass Künstliche Intelligenz das Geschäftsmodell gefährden könnten, seien weitgehend unbegründet. Steigende Barmittel dürften zukünftig die Bewertung untermauern./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 19:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: KION GROUP AG Overweight
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
57.20 € 		Abst. Kursziel*:
31.12%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
57.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.55%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse