Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 73,80 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Ausblick des Herstellers von Logistiktechnik sei zurückhaltend, schrieb Akash Gupta am Sonntag im Nachgang der Zahlen zum vierten Quartal 2025. Sorgen, dass Künstliche Intelligenz das Geschäftsmodell gefährden könnten, seien weitgehend unbegründet. Steigende Barmittel dürften zukünftig die Bewertung untermauern./rob/bek/ag;

