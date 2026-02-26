KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
52.95CHF
-3.05CHF
-5.45 %
10:15:15
SWX
26.02.2026 09:27:59
KION GROUP Outperform
KION GROUP
53.22 CHF -8.59%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Kion nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Outperform" belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Philippe Lorrain in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Ausblick des Herstellers von Logistiktechnik sei allerdings etwas enttäuschend ausgefallen./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:28 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
KION GROUP AG
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
66.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
59.15 €
Abst. Kursziel*:
11.58%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
58.35 €
Abst. Kursziel aktuell:
13.11%
Analyst Name::
Philippe Lorrain
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
