Micron Technology-Aktie fällt dennoch: Halbleiterkonzern übertrifft Erwartungen bei Gewinn und Umsatz

Micron Technology beendete das zweite Jahresviertel seines Geschäftsjahres 2026 mit einem EPS von 12,20 US-Dollar, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Gewinn je Aktie in Höhe von 1,41 US-Dollar erzielt worden war. Damit übertraf das Unternehmen die Markterwartungen für den Gewinn: Analysten hatten im Vorfeld einen kräftigen Gewinnsprung auf 9,19 US-Dollar je Aktie vorhergesagt.

Im abgelaufenen Quartal setzte Micron ausserdem 23,86 Milliarden US-Dollar um. Analysten hatten für den NVIDIA-Zulieferer zuvor Umsätze in Höhe von 19,77 Milliarden US-Dollar erwartet. Der Vorjahreswert lag bei 8,05 Milliarden US-Dollar.

Der US-Speicherchipspezialist Micron profitiert weiter vom KI-Boom und der hohen Nachfrage nach Halbleitern. Dank der deswegen steigenden Preise für Speicherchips rechnet der Konzern im laufenden dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 erneut mit kräftigen Zuwächsen. Der Umsatz soll auf rund 33,5 Milliarden Dollar klettern, wie das Unternehmen am Mittwoch nachbörslich in Boise mitteilte. Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie rechnet Micron mit einem Anstieg auf 19,15 Dollar.

Im zweiten Quartal setzte der Konzern knapp 24 Milliarden Dollar (knapp 21 Mrd Euro) um. Der Gewinn lag bei rund 14 Milliarden Dollar oder 12,20 Dollar. Beide Werte lagen deutlich über denjenigen des Vorquartals. Zudem schnitt der Konzern besser ab, als Experten erwartet hatten. Ausserdem liegen die Ziele für das dritte Quartal deutlich über den Analysten-Erwartungen.

So bewegt sich die Micron-Aktie

Die Micron Technology-Aktie reagiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise mit einem Minus von 4,28 Prozent auf 441,99 US-Dollar. Das Papier zog allerdings alleine in diesem Jahr um mehr als 60 Prozent an; in den vergangenen zwölf Monaten zog der Börsenwert um 350 Prozent auf rund 520 Milliarden Dollar an.

Martina Köhler, Claudia Stephan, Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch mit Material von awp international