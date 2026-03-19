Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’596 -1.3%  SPI 17’563 -1.4%  Dow 46’225 -1.6%  DAX 23’043 -2.0%  Euro 0.9076 -0.1%  EStoxx50 5’635 -1.8%  Gold 4’692 -2.9%  Bitcoin 55’507 -1.8%  Dollar 0.7929 0.0%  Öl 114.4 4.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Hebelprodukte: Chance oder Risiko? Jetzt Finanz.Punkt. hören!
Vincorion-Aktie vor dem IPO: Rückenwind für Rüstungswerte durch starkes Marktumfeld
Swiss Re-Aktie schwächer: Experten sehen ungebrochenen Trend bei Katastrophenschäden
Micron Technology-Aktie fällt dennoch: Halbleiterkonzern übertrifft Erwartungen bei Gewinn und Umsatz
United Internet-Aktie zieht an: Umsatz klettert - auch Tochterunternehmen IONOS verzeichnet eine Umsatzsteigerung
Suche...
eToro entdecken

Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Chipkonzern öffnet Bücher 19.03.2026 09:37:00

Micron Technology-Aktie fällt dennoch: Halbleiterkonzern übertrifft Erwartungen bei Gewinn und Umsatz

Micron Technology-Aktie fällt dennoch: Halbleiterkonzern übertrifft Erwartungen bei Gewinn und Umsatz

Der Halbleiterkonzern Micron Technology hat über die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 berichtet.

Micron Technology
352.25 CHF -3.99%
Kaufen Verkaufen
Micron Technology beendete das zweite Jahresviertel seines Geschäftsjahres 2026 mit einem EPS von 12,20 US-Dollar, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Gewinn je Aktie in Höhe von 1,41 US-Dollar erzielt worden war. Damit übertraf das Unternehmen die Markterwartungen für den Gewinn: Analysten hatten im Vorfeld einen kräftigen Gewinnsprung auf 9,19 US-Dollar je Aktie vorhergesagt.

Im abgelaufenen Quartal setzte Micron ausserdem 23,86 Milliarden US-Dollar um. Analysten hatten für den NVIDIA-Zulieferer zuvor Umsätze in Höhe von 19,77 Milliarden US-Dollar erwartet. Der Vorjahreswert lag bei 8,05 Milliarden US-Dollar.

Der US-Speicherchipspezialist Micron profitiert weiter vom KI-Boom und der hohen Nachfrage nach Halbleitern. Dank der deswegen steigenden Preise für Speicherchips rechnet der Konzern im laufenden dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 erneut mit kräftigen Zuwächsen. Der Umsatz soll auf rund 33,5 Milliarden Dollar klettern, wie das Unternehmen am Mittwoch nachbörslich in Boise mitteilte. Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie rechnet Micron mit einem Anstieg auf 19,15 Dollar.

Im zweiten Quartal setzte der Konzern knapp 24 Milliarden Dollar (knapp 21 Mrd Euro) um. Der Gewinn lag bei rund 14 Milliarden Dollar oder 12,20 Dollar. Beide Werte lagen deutlich über denjenigen des Vorquartals. Zudem schnitt der Konzern besser ab, als Experten erwartet hatten. Ausserdem liegen die Ziele für das dritte Quartal deutlich über den Analysten-Erwartungen.

So bewegt sich die Micron-Aktie

Die Micron Technology-Aktie reagiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise mit einem Minus von 4,28 Prozent auf 441,99 US-Dollar. Das Papier zog allerdings alleine in diesem Jahr um mehr als 60 Prozent an; in den vergangenen zwölf Monaten zog der Börsenwert um 350 Prozent auf rund 520 Milliarden Dollar an.

Martina Köhler, Claudia Stephan, Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch mit Material von awp international

Weitere Links:

Micron-Aktie unter Druck: Morgan Stanley sieht NVIDIA wieder als Halbleiter-Top-Pick

Bildquelle: Charles Knowles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Micron Technology Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
26.06.25 Micron Technology Overweight Barclays Capital
19.12.24 Micron Technology Buy UBS AG
26.09.24 Micron Technology Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.06.24 Micron Technology Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ

Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.

Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum die VZ seit Jahren stark wächst
Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
Weshalb unabhängige Honorarberatung für viele Kundinnen und Kunden attraktiver wird
Wie die VZ Fachkräfte rekrutiert und intern ausbildet
Welche Rolle Deutschland, Pensionierung und Demografie für das Wachstum spielen
Warum künstliche Intelligenz den Berater nicht einfach ersetzt

Ein spannendes CEO-Interview über Pensionierung, Vermögensaufbau, ETFs, Beratung, KI und die Zukunft der VZ-Aktie.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ

Inside Trading & Investment

09:35 Gefahr in Verzug
09:13 Marktüberblick: Ölpreise steigen weiter
07:46 Volatilität im Zuge der Bitcoin-Korrektur
07:04 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Abwärtsdruck nimmt zu
18.03.26 Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ
17.03.26 Julius Bär: 12.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Infineon Technologies AG
17.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Sandoz
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’291.62 19.94 BNMSCU
Short 13’576.22 13.79 SGPB7U
Short 14’089.07 8.88 SE3BRU
SMI-Kurs: 12’595.82 19.03.2026 09:29:11
Long 12’222.26 19.35 SO2B2U
Long 11’944.39 13.79 SZDBEU
Long 11’428.07 8.94 SPMBUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert am Mittag auf rotem Terrain
Stadler Rail-Aktie zieht kräftig an: 2025 wieder mit Umsatz- und Gewinnsteigerung
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Höchstes Kursziel an der Wall Street: Analyst setzt auf die NVIDIA-Aktie
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit Verlusten
Micron Technology Q2 Income Climbs
Swatch-Aktie rutscht ab: Konzern sieht sich auch 2026 mit grossen Herausforderungen konfrontiert
Swarmer-Aktie legt nach IPO-Raketenstart weiter zu: Drohnen-Entwickler im Fokus
Goldpreis: Hochspannung vor Fed-Pressekonferenz
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochmittag in Grün

Top-Rankings

Diese Länder produzieren am meisten Gold
Im Jahr 2025 wurden weltweit insgesamt über 3'700 Tonnen Gold gefördert. Welche Länder produzier ...
Bildquelle: Sebastian Duda / Shutterstock.com
KW 11: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 11: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.