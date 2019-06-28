Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
K+S Aktie

18.20
CHF
-2.34
CHF
-11.39 %
28.06.2019
SWX
19.09.2025 08:34:25

K+S Neutral

K+S
10.66 CHF 0.67%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für K+S von 15 auf 13 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Düngerkonzern, dessen Aktie im ersten Halbjahr mit plus 50 Prozent ordentlich zugelegt habe, dürfte über ein saisonal schwaches drittes Quartal berichten, schrieb Angelina Glazova in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick. Sie überarbeitete mit Blick auf die jüngsten fundamentalen Branchentrends sowie nach Gesprächen mit dem Unternehmen ihr Bewertungsmodell./rob/gl/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

