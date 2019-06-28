K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
K+S Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für K+S von 15 auf 13 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Düngerkonzern, dessen Aktie im ersten Halbjahr mit plus 50 Prozent ordentlich zugelegt habe, dürfte über ein saisonal schwaches drittes Quartal berichten, schrieb Angelina Glazova in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick. Sie überarbeitete mit Blick auf die jüngsten fundamentalen Branchentrends sowie nach Gesprächen mit dem Unternehmen ihr Bewertungsmodell./rob/gl/stk;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Neutral
|
Unternehmen:
K+S AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
13.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
11.31 €
|
Abst. Kursziel*:
14.94%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
11.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.04%
|
Analyst Name::
Angelina Glazova
|
KGV*:
-
Nachrichten zu K+S AG
|
16.09.25
|MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel hätte eine Investition in K+S von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
15.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Montagmittag (finanzen.ch)
|
11.09.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt am Donnerstagmittag nach (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
|
09.09.25