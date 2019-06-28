NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für K+S von 15 auf 13 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Düngerkonzern, dessen Aktie im ersten Halbjahr mit plus 50 Prozent ordentlich zugelegt habe, dürfte über ein saisonal schwaches drittes Quartal berichten, schrieb Angelina Glazova in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick. Sie überarbeitete mit Blick auf die jüngsten fundamentalen Branchentrends sowie nach Gesprächen mit dem Unternehmen ihr Bewertungsmodell./rob/gl/stk;