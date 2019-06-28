Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’744 0.3%  SPI 17’556 0.3%  Dow 47’928 1.2%  DAX 24’264 0.7%  Euro 0.9263 -0.1%  EStoxx50 5’761 0.6%  Gold 4’129 0.1%  Bitcoin 82’602 0.3%  Dollar 0.7997 -0.1%  Öl 64.9 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
Ausblick: JD.com informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
LEG Immobilien-Aktie etwas höher: Integration von Zukauf treibt Wachstum an
Zehnder Group-Aktie verliert: Lüftungs- und Servicegeschäft soll weiter ausgebaut werden
Molecular Partners-Aktie gefragt: Molecular Partners stellt neue Daten zu Radio-DARPin vor
Brenntag-Aktie gewinnt: Unternehmensstrategie auf dem Prüfstand - Stellenabbau
Suche...
Plus500 Depot

K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888

18.20
CHF
0.30
CHF
1.65 %
28.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.11.2025 08:22:24

K+S Buy

K+S
10.43 CHF 1.80%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für K+S von 11 auf 10 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Tristan Lamotte senkte die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 und 2027 nach den Quartalszahlen um ein bis zwei Prozent. Dem lägen etwas niedrigere Annahmen für die Kalipreise und -volumina zugrunde, so der Experte in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: K+S AG Buy
Unternehmen:
K+S AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
10.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
11.05 € 		Abst. Kursziel*:
-9.50%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
11.24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11.03%
Analyst Name::
Tristan Lamotte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse