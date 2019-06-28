K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
K+S Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für K+S von 11,50 auf 9,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. In Europa bevorzuge er die Hersteller von Nitratdünger wie Yara, deren Aktie er gleich doppelt auf "Buy hochstufte, gegenüber denen von Kalidünger wie K+S, schrieb der ab sofort für beide Titel zuständige Analyst Marcus Dunford-Castro in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Nitratdüngerknappheit lasse die Preise steigen und halte die Nachfrage stabil. Dagegen fehle bei Kalidünger die politische Unterstützung, und die erhöhten Investitionen beschränkten die Barmittelausschüttungen./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Underperform
|
Unternehmen:
K+S AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
9.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
11.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-18.18%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
11.09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18.85%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
