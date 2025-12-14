Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’887 -0.1%  SPI 17’729 -0.1%  Dow 48’458 -0.5%  DAX 24’186 -0.5%  Euro 0.9336 0.1%  EStoxx50 5’721 -0.6%  Gold 4’302 0.5%  Bitcoin 71’868 -2.2%  Dollar 0.7960 0.1%  Öl 61.2 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Zwei unterschiedliche Starinvestoren mit gleichem Vorbild: Das verbindet Warren Buffett und Michael Burry
VanEck-Chef skeptisch: Kann der Bitcoin angesichts von Quantencomputer-Risiken bestehen?
Gold, Öl & Co. in KW 50: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Broadcom oder Berkshire Hathaway: Welche Aktie langfristig bis 2030 vorn liegen könnte
So viel Verlust hätte eine Sui-Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Suche...
eToro entdecken
SUI-Investition im Fokus 14.12.2025 11:03:09

So viel Verlust hätte eine Sui-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte eine Sui-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Sui Anlegern gebracht.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Am 13.12.2024 kostete Sui 4.743 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in SUI investiert, befänden sich nun 2’108.37 Sui in seinem Portfolio. Mit dem SUI-USD-Kurs vom 13.12.2025 gerechnet (1.605 USD), wäre das Investment nun 3’384.62 USD wert. Mit einer Performance von -66.15 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 22.11.2025 erreicht und liegt bei 1.346 USD. Am 04.01.2025 stieg Sui auf ein 52-Wochen-Hoch bei 5.296 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall