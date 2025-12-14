|SUI-Investition im Fokus
|
14.12.2025 11:03:09
So viel Verlust hätte eine Sui-Investition von vor 1 Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Sui Anlegern gebracht.
Am 13.12.2024 kostete Sui 4.743 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in SUI investiert, befänden sich nun 2’108.37 Sui in seinem Portfolio. Mit dem SUI-USD-Kurs vom 13.12.2025 gerechnet (1.605 USD), wäre das Investment nun 3’384.62 USD wert. Mit einer Performance von -66.15 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 22.11.2025 erreicht und liegt bei 1.346 USD. Am 04.01.2025 stieg Sui auf ein 52-Wochen-Hoch bei 5.296 USD.
Redaktion finanzen.net
